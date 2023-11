La Spagna tenta la mediazione sulla riforma del Patto di stabilità. Ecofin straordinario a novembre per tentare l’accordo

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ancora non si trova la quadradeleuropeo die il tempo stringe. Così, nel corso dell’(riunione dei ministri economici dell’Unione europea, ndr), la presidenza spagnolal’affondo.“è giunto il momento di arrivare a una proposta legislativa. La presidenza spagnola ha presentato un testo di compromesso che include i contributi di tutti i Paesi membri degli ultimi mesi in modo di poter gettare le fondamenta di un nuovo quadro che possa daree fiducia ai mercati e alla popolazione europea”. A parlare è Nadia Calvino, ministra dell’Economia della, che aggiunge “La presidenza condividerà e presenterà nei prossimi giorni un progetto di testo giuridico ...

Giunto alla tenda degli impostori, incanta tutti e rapito dalla bellezza della fanciulladi ... Sopraggiunge il secondo, Ferraù di, che non soddisfatto della tenzone sfida nuovamente Uberto.

La Spagna tenta la mediazione sulla riforma del Patto di stabilità Il Fatto Quotidiano

Omicidio Niccolò Ciatti, il padre: “Bissoultanov potrebbe essere in ... LA NAZIONE

Ancora non si trova la quadra sulla riforma del Patto europeo di stabilità e il tempo stringe. Così, nel corso dell’Ecofin (riunione dei ministri economici dell’Unione europea, ndr), la presidenza spa ...Il via libera del leader indipendentista catalano esiliato in Belgio sblocca l'investitura del leader socialista. Il governo rischia di essere molto instabile ...