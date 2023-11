La Roma cade a Praga | lo Slavia passa per 2-0

(Di giovedì 9 novembre 2023) AGI - Lanon riesce a concedersi il bis con loe torna dalla Repubblica Ceca con la prima sconfitta europea della stagione. 2-0 il risultato finale grazie alle reti nella ripresa di Jurecka e Masopust: la squadra di Mourinho non riesce così a chiudere il discorso in chiave primo posto (sarebbe servito un successo), venendo raggiunta proprio dai biancorossi a 9 punti nel Gruppo G, che però hanno dalla loro una miglior differenza reti a parità di scontri diretti. In un primo tempo sostanzialmente equilibrato e privo di grandi emozioni, sono i padroni di casa che provano a fare la partita presentandosi più volte nei pressi dell'area giallorossa. L'unica vera occasione però è quella che capita al 27' sui piedi di Chytil, che controlla un cross di Zafeiris e tenta di concludere a rete calciando alto. I capitolini invece ...

