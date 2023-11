La rivelazione intima di Chiara Ferragni | “Né Fedez | né Dempsey L’uomo più sexy del mondo è…”

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 9 novembre 2023) Pubblicato il 9 Novembre, 2023 La rivista People recentemente ha incoronato Patrickpiùdel, suscitando un ampio dibattitto soprattutto tra ilfemminile. In molte condividono la scelta, mentre secondo altre ci sono uomini piùin circolazione. Un dibattito che ha coinvolto anche, interrogata sull’argomento proprio dal marito. Tuttavia l’imprenditrice digitale nella sua Storia su Instagram ha rivelato che Patrickin realtà non è tanto il suo tipo e ha indicato in un altro attore quello che secondo lei èpiùdelpiùdel ...