La potenza marittima asimmetrica cinese passa dal controllo dei porti

(Di giovedì 9 novembre 2023) La Cina è riuscita a costruire un network portuale disteso in oltre 50 Paesi. Questi investimenti lungo alcune delle principali vie navigabili del mondo potrebbero avere anche implicazioni militari significative, mentre Pechino si trova ancora in una condizione di inferiorità rispetto alle capacità convenzionali statunitensi — per altro messe in atto anche in questi giorni con la mobilitazione simultanea di quattro gruppi da battaglia, due nel Mediterraneo allargato e due nell’Indo Pacifico. Dieci anni fa, il presidenteXi Jinping lanciò la Via della Seta, la componente oceanica dell’infrastruttura geopolitica Belt & Road Initiative: era pensata per migliorare l’accesso della Cina ai mercati mondiali investendo nelle infrastrutture di trasporto. È un altro volto del sea power, che comunque Pechino sta continuando a sviluppare ...