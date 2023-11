La Maison francese lancia un nuovo prodotto per le labbra già virale

La collezione fa ampio uso del monogramma mentre la palette predilige i toni del bianco, del blu e del rosso ma senza disdegnare i beige, il nero e le tinte più consuete della. C'è di ...

Guerlain sostiene l’imprenditoria femminile nel settore dell’apicoltura in Ruanda Il Sole 24 ORE

Citadelle Rouge, il nuovo gin artigianale francese di Maison Ferrand Agenfood

Per l'occasione l'attrice che ha vestito i panni di Eleven nella fortunata serie tv Netflix ha indossato uno slip dress a sirena in total black. La 19enne è ambassador di Louis Vuitton quindi non ...Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. L’aspetto che più cattura del beauty è lo stupore che segue all’a ...