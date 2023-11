La grande fuga da «TeleMeloni» | analisi d’uno spoils system che non ha funzionato

(Di giovedì 9 novembre 2023) La chiamano, ma c’è qualcosa di tafazziano nel comportamento che la Rai ha assunto in quest’ultimo anno e il cui risultato si può sintetizzare in tre punti :dei personaggi televisivi di alto profilo, sostituzione di conduttori e programmi, un sensibile calo degli ascolti con corrispondente vantaggio delle reti concorrenti. L’assume poi una connotazione politica, sia...

LaIl colmo dell'assurdo, spiega il Fatto Quotidiano , è però Mps. La banca è stata salvata nel 2017 con un investimento di 5,4 miliardi da parte dello Stato. Il ministero dell'Economia ne era ...

Medici, la grande fuga dagli ospedali: ecco perché scappano e il giallo delle regioni che non assumono più La Stampa

Augias a La7, Di Bella pronto a seguirlo. La grande fuga dalla Rai di Meloni la Repubblica

Oggi rispetto al 2006 - che simbolicamente possiamo considerare l’anno che precede lo scoppio della Grande Crisi, e non solo quello in ... una scelta di vita e una fuga è molto sottile. Il dubbio può ...Le grandi banche quotate italiane dribblano la tassa sugli extraprofitti avvalendosi della facoltà di destinare a riserva non distribuibile un valore pari a 2,5 volte il suo ammontare. Intesa Sanpaolo ...