La foto di questa donna di 300 anni è stata creata dall’Intelligenza Artificiale

Leggi su open.online

(Di giovedì 9 novembre 2023) «Auguriiiiiii …» è il semplice testo che accompagna ladi unamolto anziana che dal letto di un ospedale si trova davanti alla sua torta di compleanno per i suoi 300di età. Laè un falso generato, ma in pochi lo hanno notato. Il post, pubblicato il 6 novembre 2023, ha ottenuto oltre 69 mila condivisioni, oltre 144 mila reazioni e oltre 8 mila commenti in pochi giorni, diffusa da utenti di varie parti del mondo. Per chi ha fretta L’immagine dellapresenta principalmente due errori: l’assenza dei capezzoli (è completamente nuda) e il gocciolatore della flebo che rimane appeso davanti al petto della signora. Analisi Ecco il post con la semplice descrizione: Questo screenshor riporta le ...