La ferrovia ad alta velocità cinese viaggia all’estero

Leggi su tpi

(Di giovedì 9 novembre 2023) “Cari amici, ascoltatemi! Quella delle ferrovie è una storia lunga, ricca di ‘amicizia e portatrice di speranza. Giorno dopo giorno la mia città natale diventa sempre più bella e i miei connazionali sempre più orgogliosi”. Questa canzone, popolare in Kenya, è chiamata “Canzone di Mombasa-Nairobi, lacostruita nella mia città natale”. LaMombasa-Nairobi menzionata nella canzone collega il più grande porto dell’Africa orientale, Mombasa Port e la capitale del Kenya, Nairobi. È lunga circa 480 chilometri ed è la primacostruita in Kenya dalla sua indipendenza. Si tratta di unamoderna costruita utilizzando standard, tecnologia e attrezzature cinesi. Questaè stata classificata come una delle 13 rotterie più gratificanti al mondo ed ...