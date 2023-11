La faccia sulle Europee Meloni vuole candidarsi | per uscire più forte dal midterm

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 9 novembre 2023) L'agenda è studiata nel dettaglio per la rincorsa elettorale. Il sondaggista Antonio Noto: "Può portare Fratelli d'Italia ben oltre il 30%". Con la premier capolista in tutte le circoscrizioni, pochi i ministri in pista, ma Lollobrigida ha ambizioni