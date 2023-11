“La differenza tra chi ha vinto 26 titoli e chi ne ha vinti pochi è proprio questa mentalità” | Mourinho risponde a Sarri e accende il derby

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) “Magari latra un allenatore che ha26e uno che ne haè esattamente”. Josésfrutta al volo l’occasione e in pieno stile Special One infuoca ildi Roma, in programma domenica alle ore 18. L’occasione sono appunto le parole pronunciate da Mauriziodopo la vittoria della Lazio in Champions League contro il Feyenoord: “La Roma si può permettere un’amichevole giovedì e noi abbiamo fatto una guerra“, ha detto il tecnico biancoceleste. Il riferimento era appunto alla partita dei giallorossi in programmasera contro lo Slavia Praga, valida per la quarta giornata del gruppo G di Europa League. La Roma è in testa con 9 punti, anche ...