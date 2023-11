La commissione parlamentare sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori si farà | via libera del Senato

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 9 novembre 2023) Lad’inchiestadisi. L’Aula delha dato il viadefinitivo all’istituzione dell’organismo di inchiesta con un voto avvenuto per alzata di mano. La decisione è stata accolta con un lungo applauso dell’Aula di Palazzo Madama al termine della votazione. Pietro, fratello diormai 40 anni fa), si dice contento per la decisione di istituire lad’inchiesta: “Aspettavo con fiducia questa notizia. Questapotrà fare tantissimo. Sono convinto che arriveremo alla verità, non potrà ...