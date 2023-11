La Commissione Europea apre le porte ad Ucraina e Moldavia

Lo ha dichiarato la presidente della, Ursula von der Leyen, nel suo discorso in plenaria al Parlamento europeo. "Quarto, nessuno spostamento forzato di palestinesi da Gaza: questo ...

Migranti, la Commissione europea chiede dettagli sull'accordo con l'Albania RaiNews

1,2 The authorization by the European Commission (EC) follows the positive opinion of the Committee for Medicinal Products for Human Use and is based on the results of the QuANTUM-First trial, which ...Bruxelles, 25 ott 14:37 - (Agenzia Nova) - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato nuovi accordi sulle materie prime critiche con la Repubblica del Congo e lo ...