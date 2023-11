La barriera delle origini | “Integrarmi in Italia non è stato facile | ma in Adr mi sento a casa”

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 9 novembre 2023) Dalle diversità nasce il confronto e dal confronto nascono le competenze. È questo uno dei mantra di società come Mundys, Capo Gruppo che opera a livello internazionale nell’ambitoinfrastrutture e della mobilità sostenibile e integrata. Un mantra condiviso anche dalle sue asset companies come (Adr) Aeroporti di Roma che gestisce gli scali di Fiumicino e Ciampino e dove il cambiamento per un ambiente di lavoro più inclusivo è palpabile. “È un processo lungo e tortuoso, ma è iniziato e questo è ciò che conta” dice Ines Draoui, 31 anni, ingegnera civile laureata al Politecnico di Torino. Arrivata indalla Tunisia nel 2014 per motivi di studio, lavora in ADR Infrastrutture da quasi due anni. “Ho lasciato la mia terra per un’esigenza personale, di formazione – racconta – prima ancora che di raggiungimento di obiettivi professionali”. La ...