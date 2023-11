Kim Kardashian | il tatuaggio “segreto” all’interno delle labbra e il suo significato

Leggi su cultweb

(Di giovedì 9 novembre 2023) Kimha rivelato di essersi fatta un, “” e nascosto, raffigurante il simbolo dell’infinito, nella parte interna del labbro inferiore: in una recente puntata del noto reality show che la vede protagonista con la famiglia, Kim ha mostrato per la prima volta il suo, spiegandone anche il: se lo è fatto fare nel 2021 per celebrare la sua partecipazione come conduttrice a una puntata di Saturday Night Live, il varietà comico televisivo più famoso e longevo della tv americana. Durante il reality show, Kim ha confessato: “C’è ancora una cosa che non sapete di me… dopo quella puntata di SNL, io e tutti i miei amici ci siamo fatti dei tatuaggi uguali… solo che i miei amici se li sono fatti sulle mani, e io non volevo, perché farsi unè ...