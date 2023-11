Kevin Feige | Avengers morti che ritornano? Non credo proprio che accadrà

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il presidente dei Marvel Studios smentisce i rumor secondo cui Robert Downey Jr. e Chris Evans torneranno a breve nell'MCU. Intervistato da Entertainment Tonight sul red carpet durante la premiere di The Marvels, il presidente dei Marvel Studiosha smentito i recenti rumor secondo cui la compagnia starebbe pensando di riportare Robert Downey Jr. come Iron Man e Chris Evans come Captain America nell'MCU come "risposta" ai recenti flop. "No. La risposta va bene?", ha detto. "che tornano, è un nuovo rumor? Non ne abbiamo discusso, è falso. Stiamo facendo un progetto con Scarlett Johansson in veste di produttrice, e sapete che adoro Robert Downey Jr. Entrambi sono parte della famiglia Marvel.": Endgame, chi …

