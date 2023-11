(Di giovedì 9 novembre 2023) ColonnelloAd agosto il principe Carlo ha nominatocolonnello in capo del primo reggimento delle Queen's Dragon e lei lo ha visitato per la rima volta in occasione del ...

ColonnelloAd agosto il principe Carlo ha nominatocolonnello in capo del primo reggimento delle Queen's Dragon e lei lo ha visitato per la rima volta in occasione del Remembrance ...

Kate Middleton principessa soldato alla guida di un carro armato TGCOM

Kate Middleton in divisa militare guida un blindato delle Queen's Dragoon Guards. VIDEO Sky Tg24

Ad agosto il principe Carlo ha nominato Kate Middleton colonnello in capo del primo reggimento delle Queen's Dragon e lei lo ha visitato per la rima volta in occasione del Remembrance day. Ha ...Insolite vesti per Kate Middleton che ha dismesso gli abiti eleganti per una tenuta militare, con tanto di elmetto, per mettesi alla guida di un blindato, durante la sua visita al reggimento militare ...