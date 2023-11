Karaoke Day | il 16 novembre Canta Tu celebra il karaoke

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il 16siilDay! A lanciare l’iniziativa èTu, che istituisce quindi la giornata nazionale dedicata a tutti coloro che amano condividere attimi di felicità intonando a gran voce le loro canzoni preferite. Del resto, nell’ultimo periodo ilè tornato più forte che mai come protagonista di serate tra amici, di programmi televisivi e come formula di intrattenimento di locali dedicati in Italia. IlDay culminerà in un party incredibile,Tution. Gli ospiti presenti – così come tutti coloro che vorranno unirsi a questa grande festa collegandosi ai social diTu direttamente da casa ...

... l'essere morti, l'essere sarcazzo " prima di fare "Die another": casomai pensassimo che quella ... che pensa sia una serata di empowerment e di autostima, mica una serata di. Che, quando la ...

Agenda - Il karaoke di Halloween del Temus - Ticinonline Ticinonline

Atlanta weekend events: Veterans Day Parade, Stone Mountain ... Axios

Il 16 novembre si celebra il Karaoke Day! A lanciare l'iniziativa è Canta Tu, che istituisce quindi la giornata nazionale dedicata a tutti coloro che amano condividere attimi di felicità intonando a ...Veterans Day falls on Saturday this year, so why not take a moment to commemorate their service Here are opportunities to do that, plus other events happening this weekend. Atlanta Parent Magazine ...