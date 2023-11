Kane | uragano Bayern | 19 gol stagionali

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 9 novembre 2023) Harrymai come in questo inizio di stagione è sempre più un… di gioia per ile soprattutto di gol Harrymai come in questo inizio di stagione è sempre più un… di gioia per ile soprattutto di gol. Terzo gol al Galatasaray in due sfide di Champions e 19 reti in stagione, contando le 15 in campionato in 10 presenze. L’apporto dell’inglese e i numeri sono spaziali, perché l’ex Tottenham segna un gol ogni 66 minuti. Inoltre su OPTA: «il numero 9 ha segnato quattro gol nelle prime quattro partite di UEFA Champions League con ilMonaco, solo Roy Makaay è riuscito a farlo con la casacca dei bavaresi indosso».