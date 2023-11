Juventus | i numeri sono da scudetto

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 9 novembre 2023) Andiamo ad analizzare idella, squadra che sta dimostrando di poter lottare per lofino alla fine L’Inter è, probabilmente, la principale favorita per la vittoria delloe lo ha dimostrato anche in casa dell’Atalanta ottenendo tre punti molto importanti per la classifica; una delle squadre che posandare a contendere il titolo ai nerazzurri è, senza ombra di dubbio, la. I bianconeri non giocano le coppe e questo rappresenta un vantaggio considerando la possibilità di preparare gli impegni settimanalmente. Chiesa (Credits: LaPresse) – Juvedipendenza A questo bisogna aggiungere, per forza di cose, la qualità della rosa; Allegri, infatti, può contare su elementi di primo livello e soprattutto diverse alternative che pos...