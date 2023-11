Juve | i fascicoli dell'Inchiesta Prisma a Roma | 20mila pagine e due scenari | ma in tempi non brevi

sono coordinati dall'aggiunto Letizia Mannella e dal procuratore Marcello Viola. Corona ... Casale e Federico Gatti, difensore della. Al momento, nell'inchiesta della Procura di Torino,...

Da Torino a Roma, i pm “riaprono” il fascicolo Juve Il Fatto Quotidiano

Plusvalenze Juve, l’inchiesta Prisma da Torino a Roma: arrivati gli atti ai pm Tuttosport

Da Torino a Roma. Ora è ufficialmente la Procura capitolina a indagare sulla Juventus e sulle sue presunte plusvalenze fittizie. L’inchiesta “Prisma” nata all’ombra della Mole, come noto, vede indagat ...Se fosse una fotografia, l’immagine dell’isolamento di Aboubakar Soumahoro sarebbe proprio quella di ieri mattina, in un Transatlantico affollatissimo per la presenza di deputati e senatori convocati ...