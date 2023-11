(Di giovedì 9 novembre 2023) In vista del match con il Cagliari ,dovrà trovare le giusteper ildellantus . Pesa e non poco l'assenza per squalifica di Rabiot , alla quale si aggiungono ...

In vista del match con il Cagliari , Allegri dovrà trovare le giuste alternative per il centrocampo della Juventus . Pesa e non poco l'assenza per squalifica di Rabiot , alla quale si aggiungono ...

Juve, emergenza a centrocampo: ecco tutte le alternative di Allegri Corriere dello Sport

Juve, emergenza a metà campo: ecco i nomi per il mercato di gennaio CronacaQui.it

L'ex allenatore dei bianconeri, ora alla guida del Cagliari, tra presente e passato: "Risponderà a chi dice che fui mandato via" ...Ranieri: «Dobbiamo vincere con la Juve. Allegri E’ un grande allenatore». La conferenza stampa del tecnico del Cagliari Ranieri ha presentato in conferenza stampa la partita che il Cagliari giocherà ...