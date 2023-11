Juve | De Paul apre al ritorno in Italia ma l'Atletico non fa sconti

(Di giovedì 9 novembre 2023) Tuttosport in edicola oggi scrive di una telefonata di cortesia con l'agente di Rodrigo De, il profilo ideale rispetto alle richieste...

Commenta per primo C'è anche Rodrigo Denella short list dei centrocampisti di qualità ed esperienza monitorati dallaper gennaio. E scala pure posizioni. Ma l'argentino dell'Atletico Madrid ha bisogno pure lui di un dettaglio che ...

De Paul Juve, fissato l'incontro. Così si può strapparlo all'Atletico Juventus News 24

Juve, De Paul è ancora un'idea concreta ilBianconero

Il collega Masala su Gazzetta: "La Juve fa sul serio... Lavora sotto traccia per accordarsi con Phillips, allo stesso tempo non stacca gli occhi da Berardi e Hojbjerg… Leggi ...La Juve è pronta a fare sul serio per Rodrigo De Paul, accostato anche al calciomercato Milan, e già a dicembre incontrerà il suo entourage. Questa la promessa strappata ad Augustin Jimenez, che cura ...