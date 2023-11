Jurman sugli inediti di Amici 23 | gli streaming non determinano la bravura

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 9 novembre 2023) Come vi abbiamo raccontato ieri, ai cantanti di23, sono stati comunicati in casetta tutti i dati degli ascolti insu Spotify, dopo appena venti ore dal rilascio dei brani sulla piattaforma. E’ così che è emerso che Holden è il più ascoltato, tanto da segnare un record in termini di numeri stream, in tutte le edizioni del talent. Stella, invece, si è classificata all’ultimo posto non nascondendo tutta la sua delusione per il risultato. Fatto sta che poco dopo la comunicazione dei dati, anche l’ex professore di, Luca, ha voluto dire la sua in merito. Scopriamo che cosa ha detto qui di seguito.23, Lucacommenta glidei cantanti Non è certo la prima volta che Lucacommenta le vicende di ...