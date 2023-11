Emma Lanzoni, la dodicenne portacolori del Tennis Club Faenza, ha chiuso oggi la sua esperienza internazionale al Torneo Master Kinderof, svoltosi sui campi della Rafa Nadal Academy, alle Baleari in Spagna. Accompagnata ed assistita dal maestro Edoardo Pompei, Emma ha vinto il torneo consolation in singolare ed è arrivata ...

Joy of moving, il metodo innovativo incentrato su giochi di movimento: da quest’anno possono aderire anche le scuole medie. NOTA Orizzonte Scuola

Per l'Italia 6 titoli al Master Kinder Joy of Moving Tennis Trophy FITP

These sweet coconutty bars taste exactly like my favorite candy, the Almond Joy — not to mention they are easy to make ... Keep the coconut flakes moving for about 3 to 4 minutes or until lightly ...Country music icons Kenny Chesney, Alan Jackson, the Zac Brown Band and Mac McAnally -- a member of Buffett's Coral Reefer Band -- joined forces for a moving performance on ... to step back and find ...