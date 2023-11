Jo Squillo conduce la finale di “Miss Italia” Ma non è ora di andare avanti?

Leggi su dilei

(Di giovedì 9 novembre 2023) Siamo nel 2023, e la domanda che facciamo oggi ai nostri lettori è:ha ancora un senso? La conduzione dell’ottantaquattresima edizione diè stata affidata a Jo, da sempre nota per le sue posizioni femministe. Ad oggi, è la terza donna a prendere le redini dellada sola: prima di lei, solamente Simona Ventura e Milly Carlucci. Joalla conduzione di2023 Dopo 13 anni,sta per tornare a Salsomaggiore Terme, che ha ospitato il concorso di bellezza per ben 41 anni. E la conduzione è andata a una delle paladine del femminismo, ovvero Jo. In giuria, invece, presenti Giulia Salemi, Giuseppe Cruciani e Hoara ...