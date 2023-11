Jo Squillo conduce la finale di Miss Italia 2023

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 9 novembre 2023) JoPatrizia Mirigliani ha scelto Jo. Un nome inatteso, anche perché alla conferenza stampa di presentazione era stata annunciata la conduttrice di Tg2 Post Manuela Moreno, condurrà la seratadella kermesse prevista sabato 11 novembre a Salsomaggiore Terme. La cantante subentra quindi a Salvo Sottile, padrone di casa dell’edizione 2022. Jo, reduce dall’esperienza a Tale e Quale Show, è da sempre in prima linea in tematiche “al femminile”, sulla scia del successo musicale di Siamo donne con Sabrina Salerno, canzone presentata nel 1991 al Festival di Sanremo. “Oltre le gambe c’è di più” varrà anche? Sarà la terza donna a condurre l’evento in solitaria dopo le più illustri Milly Carlucci su Rai 1 e Simona Ventura su La7. La giuria dell’84° ...