Jasmine Paolini porta l’Italia in semifinale di Billie Jean King Cup dopo 9 anni! Friedsam travolta

(Di giovedì 9 novembre 2023), per la seconda volta in due giorni,alil punto decisivo nei gironi diCup 2023. Di più: la toscana, battendo la tedesca Anna-Lenaper 6-3 6-2, trascina il team azzurro in, dove non arrivava dal 2014 (con ben altra formula rispetto all’attuale) e che raggiunge per l’undicesima volta nella propria storia, con tutte le occasioni verificatesi dal 1999 in poi. Fin dai primi game l’azzardata scelta di Rainer Schuettler di schierare la ventinovenne di Neuwied non paga: già in difficoltà nel secondo gioco, il primo al servizio, nel quarto perde la battuta con un paio di errori evitabili.ringrazia e, senza dover fare troppo sforzo, riesce a comandare ...