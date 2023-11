Italvolley Femminile | ora è ufficiale | Julio Velasco nuovo CT

(Di giovedì 9 novembre 2023) I rumors erano partiti poco dopo la notizia della cessazione del rapporto tra l’e Davide Mazzanti. Su di lui pesava una stagione ben al di sotto delle aspettative e l’appuntamento con la qualificazione olimpica rinviato. Poi il diretto interessato aveva smentito tutto:non aveva sentito nessuno e di fatto nessuno lo aveva chiamato. Evidentemente in federazione ci hanno pensato un po’ di più e alla fine la missione è stata portata a termine. Con un comunicatopubblicato ieri è stato annunciato comecommissario tecnico della nazionale. Si trascineranno un po’ di intrighi, poiché Busto Arsizio non era propriamente stata avvisata di questa possibilità e dovrà capire come muoversi. Intanto però, se si voleva dare una scossa alla Nazionale, ...

Velasco nuovo CT della nazionale femminile è una certezza, ma in che veste e in che forma è ancora presto per dirlo. Perché il comunicato emesso ieri dalla FIPAV non ha risolto del tutto il grande ...Adesso è ufficiale: l’argentino Julio Velasco, 71 anni, tecnico leggendario, è il nuovo Ct della Nazionale di Volley femminile. Guiderà le azzurre dall’1 gennaio 2024. La notizia era nell’aria da un m ...