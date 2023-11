Italiani sempre più poveri

(Di giovedì 9 novembre 2023) Un ceto mediopiù povero e un’evasione fiscalepiù alta. Così si potrebbe sintetizzare l’attuale situazione economica dell’Italia. Secondo l’ultimo rapporto pubblicato da Itinerari Previdenziali il 40% dei contribuenti ha dichiarato di aver percepito un reddito inferiore ai 15.000 euro l’anno. Nel dettaglio si dice che da 0 fino a 7.500 euro lordi si collocano 8,8 milioni di euro e tra i 7.500 e i 15.000 euro si trovano 7,8 milioni di contribuenti. Si tratta dunque di 16,6 milioni di contribuenti che non pagano l’Irpef perché rientrano nelle fasce di esenzioni o per effetti di detrazioni fiscali. Nel complesso, i contribuenti delle prime due fasce di reddito (42,59%) pagano solo l’1,74% dell’Irpef, ampiamente insufficiente a ripagarsi anche il solo costo della spesa sanitaria. Questo significa dunque che la quota maggiore di Irpef ricade ...

Nel 2021, l'età media del (primo) matrimonio degliè stata di circa 36 anni per lo sposo e di 33 per la sposa. Nel 2004 era, rispettivamente, di 32 e 29 anni. Alla fine, nel 2021, solo il 12,...

Gli italiani all'estero a quota 6 milioni. Più donne e giovani Avvenire

Italiani all'estero, partono in meno ma sempre più donne e giovani RaiNews

Roma, 9 nov. (askanews) - Un tour in tre tappe per Oliver Stone che sarà in Italia a dicembre per presentare il suo film documentario 'Nuclear ...“Noi pensiamo che aumentare gli investimenti per favorire la resilienza e il riuso delle acque depurate sia una delle grandi sfide cui andremo incontro nei prossimi anni per continuare a garantire un ...