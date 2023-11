Italia-Uzbekistan | Mattarella in visita | con Tashkent partenariato strategico Adnkronos

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) Roma, 9 nov. () - Primo capo di Stato are l'dai tempi di Oscar Luigi Scalfaro nel 1997, il Presidente della Repubblica, Sergioè in arrivo oggi aper una missione che lo porterà anche a Samarcanda, storico ed affascinante crocevia sull'antica via della Seta, e a Khiva. Conclusa lain Corea del Sud, quella inavviene a pochi mesi dalla firma, a giugno a Roma alla presenza del Presidente Shavkat Mirziyoyev, della dichiarazione sultra i due Paesi. Che ha l'obiettivo di elevare la relazioni tra Roma e, in particolare per quanto riguarda i rapporti politici e di sicurezza, la collaborazione economica e commerciale e nel ...