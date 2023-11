Italia-Israele | al lavoro anche la diplomazia parlamentare

Leggi su formiche

(Di giovedì 9 novembre 2023) “Abbiamo bisogno di piùine piùin”. Ne è convinto Paolo Formentini, presidente della partena del Gruppo di collaborazionetra la Camera dei deputati e la Knesset. Il deputato della Lega ha partecipato ieri, in videoconferenza, al primo incontro con gli omologhi israeliani Idan Roll (di Yesh Atid, partito di opposizione) e Nissim Vaturi (del Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu). È stata ribadita, da partena, la ferma condanna dell’attacco di Hamas del 7 ottobre e il pieno sostegno anel contrasto al terrore oltre all’impegno a continuare a combattere l’antisemitismo in tutte le sue forme. I parlamentari hanno espresso la convinzione che il terrorismo non riuscirà ad inficiare ...