Italia in semifinale alla Billie Jean King Cup

(Di giovedì 9 novembre 2023) SIVIGLIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Dopo nove anni, l’raggiunge le semifinali dellaCup. Dopo il successo ottenuto ieri sulla Francia per 2-1, le azzurre si assicurano il primo posto nel gruppo D battendo anche la Germania: sul veloce indoor dell’Estadio Cartuja di Siviglia, Martina Trevisan ha la meglio sulla 21enne Eva Lys per 7-6(6) 6-1 dopo due ore e 10 minuti di gioco, poi è Jasmine Paolini a siglare il decisivo punto del 2-0 sulla Germania imponendosi su Anna-Lena Friedsam, numero 115 del ran, per 6-3 6-2. Ininfluente dunque il doppio (dove sono possibili cambi dell’ultim’ora) che metterà di fronte Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan da un lato a Tatjana Maria e Laura Siegemund – quest’ultima vincitrice delle Wta Finals di specialità la scorsa settimana a Cancun in ...

L'- che affronterà la vincente del gruppo B che comprende Australia, Slovenia e Kazakhstan - mancava indal 2014, quando ancora si chiamava Fed Cup: le azzurre, all'epoca ...

L'Italia si è qualificata per la semifinale di Billie Jean King Cup grazie al successo per 2-0 nei confronti della Germania: un traguardo che mancava dal 2014, quando la competizione era denominata an ...