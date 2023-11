Italia-Germania oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Billie Jean King Cup Finals 2023

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’se la vedrà contro lanel secondo ed ultimo incontro della fase a gironi delleCup. Si gioca sul veloce indoor dell’Estadio de la Cartuja di Siviglia (Spagna), che vedrà la disputa di due incontri di singolare più un match di doppio. La nostra Nazionale si presenta all’appuntamento con Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini. Il capitano avversario Rainer Schüttler, invece, può contare su Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam, Laura Siegemund, Eva Lys e Jule Niemeier. Le azzurre sono in piena fiducia dopo il successo per 2-1 messo a segno contro la Francia. Un’altra vittoria consegnerebbe alle nostre ragazze il pass per le semifinali senza bisogno di attendere l’esito ...

Un rimpianto grande quanto una pagina. Come quella che ieri, in, la Bild ha dedicato all'astro nascente . Il talento della Juventus , infatti, è sfuggito ...genitori si sono spostati in...

Patto di Stabilità, l'addio all'austerity non è impossibile. Asse Spagna-Italia contro la Germania ilGiornale.it

Esemplari partiti dall’Italia hanno raggiunto i nuclei ormai sparuti della penisola iberica e della Germania, e quelli, invece, floridi dei Balcani, ricreando in ogni caso quei corridoi indispensabili ...Ieri, 8 novembre, l’inflazione della Germania anno su anno di ottobre è risultata in linea con le attese al 3,8% e in flessione rispetto al 4,5% di settembre. Le vendite al dettaglio mese su mese di ...