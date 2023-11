Italcementi cambia brand | ora è Heidelberg Materials | “Cambiamo marcia | obbiettivo decarbonizzazione”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 novembre 2023) Peschiera Borromeo.si prepara al futuro: lo storico nome del cemento italiano porta i suoi 160 anni di storia dentro a un grande gruppo globale,, di cui oggi assume ilin Italia. “Un cambio dial quale ci siamo preparati negli ultimi sette anni – spiega l’Amministratore Delegato, Roberto Callieri ?, che segna una tappa fondamentale nel nostro processo evolutivo come azienda e come settore verso un nuovo modo di fare industria, più sostenibile e tecnologicamente avanzato”. Il passaggio al nuovocompleta un percorso iniziato nel 2016 con l’ingresso dinel GruppoCement, secondo produttore di cemento al mondo, con 3mila siti produttivi in oltre 50 paesi. Il Gruppo lo scorso anno ha ...