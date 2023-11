(Di giovedì 9 novembre 2023)numero 34.prende la roccaforte di Hamas a Jabalya nel nord di Gaza. A Parigi si apre la conferenza umanitaria. I capi di Cia e Mossad in Qatar. Le ultime notizie

Intanto16 locali (le 15 in Italia) è scaduto il tempo concesso oggi ai civili per le ...ostaggi Da ieri pomeriggio si parla con una certa cautela di una presunta trattativa in corso trae ...

Israele: “Hamas non controlla Gaza nord”. Inchiesta su reporter nei luoghi dei massacri il 7 ottobre - Netanyahu incontra famiglie ostaggi Israele in base militare - Netanyahu incontra famiglie ostaggi Israele in base militare RaiNews

Guerra in Medio Oriente, la cronaca della giornata Agenzia ANSA

Le forze di polizia (SPVM) hanno collegato l'attacco alla guerra in corso tra Israele e Hamas. Il personale dei due istituti ha scoperto fori di proiettile all'esterno degli edifici. La prima chiamata ...Le truppe israeliane hanno fatto irruzione per la prima volta nel quartier generale militare di Hamas vicino all'ospedale di al-Shifa a Gaza City. Un'altra testimonianza della battaglia furiosa che si ...