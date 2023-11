Israele | il pregiudizio cristiano? Frutto di secoli di sudditanza all' islam

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) Hamas non è una buona fonte di notizie perché sul territorio di Gaza, dove spadroneggia senza godere di una legittimazione democratica, viola ogni giorno i diritti umani. Non rispetta la libertà religiosa, d'espressione, di movimento, di riunione, né la vita perché non concepisce un diritto, sia esso naturale o positivo, che non s'identifichi con la sharia. Sulle pagine culturali del quotidiano Avvenire si sono accorti che «la guerra mette in crisi il pensiero» e occorre «far sì che la ragione prevalga sul rumore del panico, della paura e dell'indifferenza che troppo spesso dominano il discorso pubblico». Per seguire quel criterio di prudenza e «affrontare la realtà nella sua pienezza e contraddizione, memori di quanto papa Francesco ha scritto nella sua enciclica Fratelli tutti: “La vera saggezza presuppone l'incontro con la realtà”» non si può credere a un movimento terroristico che ...