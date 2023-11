Israele-Hamas | ipotesi tregua in cambio di ostaggi ma l’intesa è ancora vaga

(Di giovedì 9 novembre 2023) Continuano attivamente i negoziati che coinvolgono Stati Uniti,, Qatar eper raggiungere l'accordo Un’intesa per garantire il rilascio di un gran numero didetenuti daa Gaza appare, nonostante continuino attivamente i negoziati che coinvolgono Stati Uniti,, Qatar e. Anche l’Egitto ieri ha annunciato di essere vicino a chiudere un accordo per unaumanitaria a Gaza sulla base di uno sche prevede il rilascio diisraeliani indi detenuti palestinesi. Ma Non c’è alcuna prospettiva cheaccetti una pausa prolungata dei combattimenti senza che venga rilasciato un numero sostanziale ...

non molla la presa sui tunnel die continua la caccia ai leader della fazione jihadista. Ieri è stata la volta di Mohsen Abu Zina, capo della produzione di armi di, un ruolo ...

Gli oltre 10 mila morti palestinesi, uccisi sotto i bombardamenti israeliani a Gaza, sono un costo prevedibile e necessario per Hamas che ha scatenato l'attacco del 7 ottobre per… Leggi ...La guerra contro Hamas è un “fallimento senza fine”. La colpa è di Netayahu e di uno zero: “Zero leadership, zero responsabilità, zero professionalità, zero onestà, zero moralità, zero saggezza”. Lo ...