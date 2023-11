Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | L’esercito di Israele «nel quartier generale di Hamas | uccisi 50 terroristi» I capi di Cia e Mossad in Qatar per la trattativa sugli ostaggi

(Di giovedì 9 novembre 2023) Le ultime news di giovedì 9 novembre sullatra, in diretta. Idf: «Presa la roccaforte dia Jabalia nel nord della Striscia».: «Raid sul campo profughi di Jabalia, 19 morti»

'Dopo i tragici eventi del 7 ottobre in, con le barbarie compiute dain danno di civili israeliani, assistiamo altresì ad un rigurgito di gravi episodi di antisemitismo in Italia, in ...

Israele: “Hamas non controlla Gaza nord”. Inchiesta su reporter nei luoghi dei massacri il 7 ottobre - Reuters: "Neghiamo di essere stati a conoscenza in anticipo dell'attacco di Hamas del 7 ottobre" - Reuters: "Neghiamo di essere stati a conoscenza in anticipo RaiNews

Hamas conferma i negoziati, 12 ostaggi per 3 giorni di tregua - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Roma, 9 nov. (LaPresse) - Le forze di difesa israeliane (Idf) affermano che la 162esima divisione sta attualmente operando nel quartier generale di Hamas a ...L’organizzazione non governativa Honest Reporting e il governo d’Israele chiedono spiegazione a Reuters, Ap, Cnn e New York Times sulla presenza di alcuni fotoreporter che lavorano con loro durante l’ ...