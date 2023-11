Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | L’esercito di Israele «nel quartier generale di Hamas» | e il governo dà l’ok a «pause quotidiane» di 4 ore I capi di Cia e Mossad in Qatar per la trattativa sugli ostaggi

In queste settimane si è discusso molto della sorprendente azione del 7 ottobre diche ha attaccocome mai fatto prima, lanciando dall'inizio della guerra circa 8.000 razzi che hanno un ...

Israele: “Hamas non controlla Gaza nord”. Inchiesta su reporter nei luoghi dei massacri il 7 ottobre - Reuters: "Neghiamo di essere stati a conoscenza in anticipo dell'attacco di Hamas del 7 ottobre" - Reuters: "Neghiamo di essere stati a conoscenza in anticipo RaiNews

I capi di Cia e Mossad in Qatar: si tratta per gli ostaggi | Tajani: Hamas è criminale, difenderla è un grave errore TGCOM

Effettuata su un campione di mille persone, l'analisi dei "Comportamenti di consumo in risposta all'inflazione", datata settembre, prima della guerra Israele-Hamas e prima della campagna del trimestre ..."Dopo i tragici eventi del 7 ottobre in Israele, con le barbarie compiute da Hamas in danno di civili israeliani, assistiamo altresì ad un rigurgito di gravi episodi di antisemitismo in Italia, in ...