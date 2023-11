Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Diffuso un video di due ostaggi israeliani | uno è un bambino I jihadisti | «Pronti a rilasciarli» Sì a pause di 4 ore

(Di giovedì 9 novembre 2023) Le ultime news di giovedì 9 novembre sullatra, in diretta. Idf: «Presa la roccaforte dia Jabalia nel nord della Striscia».: «Raid sul campo profughi di Jabalia, 19 morti»

Israele, soldati in quartier generale Hamas vicino a Shifa Agenzia ANSA

Israele: “Hamas non controlla Gaza nord”. Inchiesta su reporter nei luoghi dei massacri il 7 ottobre - Israele, soldati nel quartier generale di Hamas vicino a Shifa - Israele, soldati nel quartier generale di Hamas vicino a Shifa RaiNews

Il riferimento è alla nota di ieri dove Tel Aviv affermava che "nel contesto della guerra a Gaza contro l'organizzazione terroristica Hamas, Hezbollah e il regime ... di Lula è anche all'ambasciatore ...Israele ha accettato di impegnarsi in una pausa nei combattimenti ... aggiornamenti sulla situazione degli ostaggi in mano ad Hamas. Per quanto riguarda la possibilità di un vero e proprio cessate il ...