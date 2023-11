... il nucleo familiare del richiedente deve avere un valorevalido non superiore a 9.360 euro ; ... In caso di avvio di un' attività di lavoro dipendente oil maggior reddito da lavoro ...

Isee autonomo per figlio maggiorenne, serve residenza diversa Orizzonte Scuola

Isee, quando un figlio maggiorenne fa nucleo familiare solo Orizzonte Scuola

Volevo capire in che modo è contemplata la figura delle lavoratrici autonome nella nuova forma che il governo sta dando all’Opzione Donna. Tra i paletti previsti ci sono solo – oltre all’età e ai ...È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (la n. 261 di ieri, mercoledì 8 novembre) il decreto del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che istituisce il Fondo nazionale per il reddito ...