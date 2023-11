Irritazioni da rasatura e peli incarniti | ecco il modo migliore per evitarli

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 9 novembre 2023) Per pochi sfortunati, laè un bel problema: quando ci si rade,, ispessimenti etrasformano la pelle in una specie di inferno. Quando invece non ci si rade, il rischio è di assomigliare a un cane randagio. Noi non abbiamo nulla contro i cani randagi, anzi, ma odiamo gli incidenti da, e quindi abbiamo messo insieme questa guida per prevenire ed eventualmente affrontare gli inconvenienti da barba. Questi fastidiosi ispessimenti, come pure le, possono manifestarsi per tutta una serie di ragioni. Magari è solo colpa delin cui ti sei fatto la barba fino a ora - ci arriviamo tra un attimo -, oppure è perché stai usando gli strumenti sbagliati. Vedremo anche questo. Magari è un fatto di genetica; le barbe ricce o ...