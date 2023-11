Irene Pivetti | chi sono gli ex mariti Alberto Brambilla e Paolo Taranta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 9 novembre 2023), conduttrice, giornalista e politica italiana, ha avuto una vita sentimentale piuttosto intensa: sposata per due volte, con, chii suoi ex? Con il primo, laha avuto due figli, Ludovica Maria e Federico, e l’ex coppia non ha mai nascosto di aver mantenuto dei rapporti cordiali per proteggere il frutto del loro amore. Con, invece, ha condiviso quattro anni di matrimonio, fino alla richiesta di annullamento alla Sacra Rota. Chi è, il lungo amore diè il secondo ex marito di ...