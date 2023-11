Inzaghi | «Ottavi meritati Lautaro Martinez? Oggi segnali da tutti»

(Di giovedì 9 novembre 2023)ha detto la sua dopo il match di Champions League tra Salisburgo e Inter. Il tecnico nerazzurro soddisfatto per il passaggio del turno. SODDISFAZIONE? Simonea Mediaset Infinity: «Grandissima soddisfazione averlo fatto in questo modo, terzo anno di fila agli. Girone non semplice ma passaggio meritato. Molto bene chi gioca meno, contro una squadra che corre tantissimo. Sapevamo che alla distanza le loro pressioni sarebbero un po’ allentate. Ne abbiamo approfittato e vinto questa partita.? Giocatore per noi importantissimo che ci sta dando grande soddisfazione comei suoi compagni. Strepitoso de Vrij, alla grande sia Barella che Asllani. Ottimida. Il mio percorso è questo, ho avuto la fortuna ...

l' Inter è inarrestabile, in campionato come in Champions , ai cuidi finale si è ... Ancora una volta,ha azzeccato tutte le mosse, a cominciare dalla robusta rotazione dei titolari, ...

Con questa vittoria la squadra di Inzaghi è già qualificata per gli ottavi di finale (QUI la classifica), due giornate prima della fine dei gironi.