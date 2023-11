Intossicata dopo una pizza | non si trattava di botulismo Nuova ipotesi | avvelenamento da pesticida

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) Nessuna traccia di botulino nei campioni biologici, non è stato l’olio piccante a provocare il decesso della donna e il malore del marito. La primaformulata è quindi stata smentita: la morte di Gerardina Corsato, cheuna cena con il marito avevano lamentato sintomi da intossicazione, si ipotizza sia stata causata da unda, come riporta La Repubblica. I primi risultati degli esami effettuati sui campioni prelevati sull’uomo, infatti, ormai dimesso dall’Ospedale Cotugno di Napoli, sono risultati negativi al Clostridium botulinum. A essere indagati per la morte di Gerardina Corsato, 46 anni, sono i titolari della pizzeria, marito e moglie, dove la donna aveva cenato con il marito Angelo Meninno, e un medico dell’ospedale di Ariano Irpino, che domenica e lunedì scorsi aveva visitato la ...