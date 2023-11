Inter Vs Frosinone | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 9 novembre 2023) Gara valida per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I nerazzurri vogliono mantenere la testa della classifica, mentre i ciociari provano lo sgambetto alla prima della classe.Vssi giocherà domenica 12 novembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nerazzurri non stanno sbagliando un colpo, come dimostra il primato in classifica con 28 punti in undici partite, frutto di 9 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. L’ obiettivo della squadra di Inzaghi è di andare alla sosta in testa mantenendo come minimo lo stesso vantaggio sulle inseguitrici. I ciociari, se si esclude la rocambolesca sconfitta di Cagliari, sono in un buon momento, avendo ottenuto la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia, e la vittoria ...