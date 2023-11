Inter-Qatar Airways | ci siamo | diventa sponsor di maglia | le cifre

Juventus 45 (mln) - Jeep Milan 30 - Emirates Fiorentina 25 - Mediacom18/20 -Airwais Sassuolo 18 - Mapei Roma 12,5 - Riyadh Season Napoli 10 - MSC Sorprende, in queste posizioni, l'...

Inter, debutta Qatar Airways. Clausola per diventare main sponsor: ecco le cifre fcinter1908

CF - Qatar Airways sponsor di maglia dell'Inter C'è la clausola per il 2024/25. In cassa 18/20 milioni a stagione Fcinternews.it

storica bandiera dell’Inter. L’attuale vicepresidente nerazzurro ha dedicato il libro alla vittoria dell’Argentina del Mondiale in Qatar. Il titolo è “Un legame mondiale“. Di seguito l’annuncio social ...La Juventus è al lavoro in vista della prossima sessione di calciomercato estiva. Un campione in scadenza potrebbe arrivare a zero. Ma occhio ...