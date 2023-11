Inter | Lautaro Martinez ti mette le ali | ciao Salisburgo Inzaghi tris! ? CdS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 novembre 2023) Ci pensadalla panchina a risolvere la pratica. L’vola agli ottavi di Champions League con 180? di anticipo. Efa tre qualificazioni consecutive. VOLO AGLI OTTAVI ?è la red bull che fornisce energia all’, che grazie al suo simbolo e capitano regola la praticavolando agli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri lo fanno con due turni di anticipo, come nella stagione 2004-05 con Roberto Mancini in panchina. Il Toro, prima prende una traversa su cross di Bastoni, e poi trasforma il rigore procuratosi da Barella per fallo di mani di Bidstrup.fa 14 gol in 15 partite stagionali, un mostro! Mentre Simone ...