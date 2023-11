Inter | la magia di Simone Inzaghi | riposare giocando

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) L'è l'unica che riesce a riposarsi. Le altre sono costrette a dare sempre il meglio, altrimenti rischiano di non portare a casa i risultati. Vedi il Milan che contro il Psg deve fare la partita dell'anno, la Lazio che fa la guerra, come ha detto Sarri, per strappare un 1-0 al Feyenoord, il Napoli che non appena abbassa i ritmi incassa l'1-1 da una squadra che più in crisi non si può, l'Union Berlino che arrivava da 12 sconfitte di fila, e poi non riesce a riaccendersi. L', invece, si gestisce. È l'unica a concedersi un largo turnover in Champions, come se fosse la competizione secondaria, e a preservare almeno in parte i capitani Lautaro e Barella, oltre a Dimarco, per il campionato. I nerazzurri sono perfettamente consapevoli delle partite che giocano. Sembrano in grado di contestualizzarle ...