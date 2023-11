Inter | Inzaghi | «Un orgoglio il passaggio agli ottavi con due turni di anticipo»

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il tecnico dell’Simoneha parlato della qualificazione conquistatadi Champions League: ecco cosa ha detto Ai microfoni di Prime Video, Simonecommenta così la vittoria della suacontro il Salisburgo, che certifica la qualificazione matematicadi finale dei nerazzurri. LE PAROLE– «Sono stati tutti bravissimi, indipendentemente da chi è entrato. La squadra ha fatto un’ottima gara contro una squadra che fisicamente ha delle ottime doti. Gli ultimi 20? gli avversari hanno allentato la pressione e abbiamo potuto fare il nostro gioco. Lautaro è un giocatore per noi importantissimo. Ha sempre tantissima voglia, stasera inizialmente è stato in panchina. Hanno fatto un ottimo lavoro comunque anche ...

Nello stato di grazia in cui si trova, l'è inarrestabile, in campionato come in Champions , ai cui ottavi di finale si è qualificata ... Ancora una volta,ha azzeccato tutte le mosse, a ...

Inzaghi elogia ancora Lautaro e si sofferma sul calendario dell'Inter 90min IT

L’Inter dell’ex Lazio Inzaghi supera il Salisburgo e conquista un primato storico, ora tocca ai capitoli strappare il pass per gli ottavi La Lazio chiama e l’Inter risponde. Dopo la vittoria dei ...Pagelle Salisburgo-InterL’Inter non si ferma più, passa anche a Salisburgo grazie a un rigore perfettamente realizzato da Lautaro Martinez, entrato nella ripresa al posto di Sanchez. Con questa ...